В российском регионе кратно выросло число миллиардеров

За 2024 год в Приморском крае на 36 процентов увеличилось количество миллиардеров: 15 жителей региона подали декларации, заявив о доходе более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудницу управления ФМС России по Приморью Ольгу Киричек.

В 2023 году количество миллиардеров в Приморье составляло 11 человек. Киричек, глава отдела налогообложения доходов физлиц, рассказала, что по итогам декларационной кампании 2024 года сведения о НДФЛ предоставили более 200 тысяч жителей региона. Из них 25 тысяч человек уплатили в бюджет в общей сложности 2,8 миллиарда рублей налогов.

Еще 175 тысяч жителей Приморья предоставили декларации для получения налоговых вычетов. Киричек заявила, что миллионные и миллиардные доходы жителей региона в основном связаны с торговлей, производством и продажей бизнеса.

За 2024 год в Приморье на 12 процентов выросло количество мультимиллионеров, получивших доход от ста до 500 миллионов рублей. В 2023 году в регионе было 142 таких жителя, а в 2024-м - 159. Также в Приморском крае стало на 15 процентов больше жителей, заработавших от 500 миллионов до одного миллиарда рублей. Их количество увеличилось с 26 человек в 2023-м до тридцати человек в 2024 году.

В 2024 году журнал Forbes сообщил о самом высоком количестве российских бизнесменов в мировом рейтинге долларовых миллиардеров - 125 человек по сравнению со 110-ю годом ранее. В 2025-м году количество миллиардеров из РФ установило новый рекорд по версии Forbes - 146 человек.