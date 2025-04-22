Умер Зураб Церетели

Скульптор и живописец Зураб Церетели умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале.

По ее словам, скульптор скончался в кругу семьи.

«Большой художник. Большой человек. Большой гражданин. Большой меценат. Много еще в чем он состоялся», - написала Коробейникова.

Искусствовед выразила соболезнования близким Церетели.

Народный художник РФ и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Церетели – автор многих знаковых работ. В их числе - памятник Петру I и монумент «Дружба навеки» в Москве, монумент «Слеза скорби» в Нью-Джерси, памятники во Франции и Испании.