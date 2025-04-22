Назван топ произведений в домашних библиотеках россиян

Платформа "Дзен" совместно с издательством "АСТ-Азбука" провели опрос среди россиян и выяснили, что в топ произведений домашних библиотек вошли романы Толстого и Достоевского.

Опрос проводился методом онлайн-панели с 1 по 10 апреля, в нем участвовали 1 295 респондентов из всех регионов России, исследование было приурочено к Всемирному дню книги, который отмечается в РФ 23 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

"Респонденты рассказали, что в основном в их домашней библиотеке произведения классиков, современных авторов в ней почти нет", - сказали в пресс-службе.

Более половины опрошенных россиян (55%) сообщили, что свои библиотеки они унаследовали от родителей или родственников, 25% собрали книги самостоятельно, а 20% получили их в подарок.

Пополняет домашние библиотеки чаще художественная литература (45%), за ней следуют энциклопедии и справочники (26%), биографии (13%), научные книги (9%) и учебники (7%). Среди классических произведений на первое место вышли романы Льва Толстого, такие как "Война и мир" и "Анна Каренина". Второе место занимают произведения Фёдора Достоевского, в частности, "Братья Карамазовы", третье - Александра Пушкина, а также Михаила Булгакова и Михаила Шолохова.

Респонденты рассказали и о том, сколько книг они прочитали из своих библиотек: 47% освоили менее половины, 25% - более половины, и лишь 15% прочитали все книги. Более трети (33%) ценят свои библиотеки за уют, 27% видят в них источник полезной информации, а 26% отмечают, что они мотивируют к чтению. 29% опрошенных россиян также сообщили, что хранят в своих книгах фотографии и записки, 15% - деньги, а 3% - гербарии.

В библиотеках 47% процентов респондентов находятся книги, изданные 50-70 лет назад, у 35% - 20-40 лет назад, и только у 16% есть издания последних 10 лет. При выборе книг чаще всего руководствуются советами друзей (36%), 32% собирают коллекцию самостоятельно, 21% черпает вдохновение из интернет-ресурсов. А 76% респондентов открывают для себя новые книги исключительно благодаря интернету.