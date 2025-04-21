Никас Сафронов рассказал, как довел папу римского Франциска до слез

Художник Никас Сафронов рассказал, что его картина с изображением базилики Сан-Хосе-де-Флорес, которую он подарил папе Римскому Франциску два месяца назад, высказала у него слезы. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Известно, что картина была написана Сафроновым еще в 2018 году. Затем ее с собой на МКС в качестве напоминания о Земле взял герой России космонавт Олег Артемьев. В космосе картина провела шесть месяцев.

«То, что я ему приготовил подарок — это базилика в Буэнос-Айресе. Это церковь, где он начинал свою службу в качестве священника. И для него это было крайне важно. Когда я преподнес ему картину, он настолько прочувствовался — у него начали блестеть глаза. Лука, который сопровождал меня в Рим и перевел на итальянский язык речь космонавта Артемьева — в этот момент на глазах у папы Франциска выступили слезы», — рассказал Сафронов.

Также художник подарил понтифику его портрет, но изображение базилики имело для него гораздо большее значение. По словам Сафронова, это было для папы Римского «очень важно и трогательно».

«Этот момент, что та базилика облетела землю таким образом, это напомнило традицию, когда иконы возили по миру. Она провела уже внеземное путешествие», — добавил художник.

Напомним, что папа Римский Франциск скончался сегодня, 21 апреля. Ему было 88 лет.