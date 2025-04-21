Внебрачный сын Жириновского пытается получить наследство политика

39-летний Олег Эйдельштейн пришел на шоу «Пусть говорят», чтобы побороться за наследство лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского — мужчина называет себя внебрачным сыном политика. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что мужчина даже взял фамилию Жириновского, чтобы продемонстрировать родство. По его словам, его мать была журналисткой, с которой какое-то время работал Жириновский. При этом мужчина утверждает, что он был официально признан отцом и проводил с ним много времени. Но в начале 90-х годов его семья, как заявил герой программы, решила дать ему другую фамилию в целях безопасности. После этого Олег стал жить с бабушкой, хотя связь с отцом не терялась — в 2010-х Жириновский даже забрал сына обратно к себе.

После этого Олег построил по просьбе отца большой дом. Именно за него мужчина теперь и пытается бороться — 80% своего наследства Жириновский оставил партии ЛДПР. Оставшиеся 20% он поделил между своими детьми.

«Отец оставил 80% наследства партии — сказал, что на два тура выборов хватит. Остальное поделил между наследниками — мне досталось 6%. Но Давид Гарсия довел отца до смерти. Не говорю, что убил. Однако из-за его предательства и хамского поведения здоровье отца пошатнулось. Сын не появился в больнице, на похоронах», — заявил Олег.

При этом, официальный сын Жириновского Игорь Лебедев не верит в свое родство с Олегом Эйдельштейном, и требует суд вернуть те 6% наследства, что перешли мужчине. Впрочем, в эфире программы Олег заявил, что у него есть способ доказать свое родство.

«Зная своего брата, какой он конечный негодяй, подлец и подонок, я приготовился. Он 3 года выжимал все из партии, а потом перешел на меня. Поэтому, когда папа умер, я обратился к главврачу, чтобы они изъяли биоматериал. Он хранится в кладовой Минздрава, специалисты могут выдать его по запросу адвоката», — заявил он.

Напомним, что Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года.