В Госдуме оценили необходимость выноса тела Ленина из Мавзолея

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что для выноса тела Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади «нет никаких оснований». Об этом сообщает NEWS.ru.

Согласно мнению Вассермана, во время захоронения Ленина не были нарушены никакие христианские традиции. При этом депутат подчеркнул, что подобным образом уже был погребен хирург Николай Пирогов.

«По всем правилам христианского захоронения, тело находится ниже уровня земли и расположено так, что пройти над ним вообще невозможно. Правила не нарушены», — заявил он.

Вассерман также добавил, что для перезахоронения Ленина нет и финансовых предпосылок. По его словам, на содержание Мавзолея уходит сравнительно мало средств.

Напомним, что 22 апреля со дня рождения Владимир Ленина исполнится 155 лет.