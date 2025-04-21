Загранпаспорт Жириновского выставили на аукцион

Советский загранпаспорт покойного основателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского выставили на торги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Северного аукционного дома.

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Документ, который был действителен в 1992-1997 годах, содержит визы и автограф политика. Отмечается также и хорошее состояние паспорта с незначительными следами использования.

— Паспорт советского образца лидера партии ЛДПР В. В. Жириновского с его автографом и визами, — передает сайт торговой площадки.

Красный пиджак Жириновского вместе с тем передали Государственному центральному музею современной истории России.

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