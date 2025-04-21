Протоиерей объяснил, что делать с оставшимися после Пасхи куличами и яйцами

Освященные к Пасхе куличи и яйца нельзя выбрасывать, чтобы не осквернять имени Божьего. Об этом «Вечерней Москве» рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов.

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По его словам, желательно, успеть съесть все освященные пасхальные продукты вовремя, но если сделать этого не удалось, нужно утилизировать их по определенной методике.

— Когда человек выбрасывает куличи или яйца в мусор, это приравнивается к осквернению имени Божьего. Чтобы избежать этого, для начала нужно снять скорлупу и наклейки с церковной атрибутикой (храмами, крестами, надписями «Христос Воскресе») и сжечь их. Если яйца уже не пригодны в пищу, их лучше закопать. В некоторых случаях скорлупу с пасхальных яиц применяют и в качестве удобрения для почвы, закапывая в землю. Но если у человека нет возможности сделать это, без наклеек их можно утилизировать и в мусор, — объяснил протоиерей.

Оставшиеся пасхальные куличи собеседник «ВМ» порекомендовал засушить и скормить птицам.

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