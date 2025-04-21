Священник ответил на пророчество о конце света после смерти папы римского

Священник католической церкви Сергей Тимашов высказался о «Пророчестве о 112 верховных понтификах», которое гласит, что Франциск должен стать последним папой Римским перед концом света. Его слова приводит «Аргументы и факты».

Тимашов указал, что относится к пророчествам «очень осторожно».

«Все, что Бог хотел нам сказать, он сказал в Библии. Все остальное – это какие-то частные видения или мнения, которые кто-то выдает за пророчества. Нет никаких оснований считать, что сейчас после смерти папы римского Франциска будет иначе, чем во все предыдущие смерти понтификов. Будут выборы нового папы, Господь на кого-то укажет кардиналом», — добавил священник.

Напомним, что автором «Пророчества о 112 верховных понтификах» считается святой Малахия — архиепископ из Северной Ирландии, живший в XII веке. Согласно тексту, после 112-го папы Рим будет разрушен, наступит конец света и начнется Страшный Суд. Однако ряд исследователей сомневаются в подлинности документа.

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