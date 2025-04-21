Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной папы Франциска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска. Заявление опубликовано на сайте РПЦ.

Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) умер в своей резиденции в Ватикане утром 21 апреля. Ему было 88 лет. Пост понтифика он занял в марте 2013 года после отречения своего предшественника Бенедикта XVI и провел на нем 3055 дней.

«Для христиан всего мира особое значение имело стремление Его Святейшества к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными. Постоянно напоминая о присутствии Господа Иисуса Христа в лице каждого бедного и нуждающегося в помощи, Папа обращал внимание на подчас намеренно замалчиваемые случаи несправедливости», — отметил Кирилл.

Патриарх подчеркнул, что РПЦ будет «с благодарностью помнить» о заявлениях папы, сделанных «в защиту религиозной свободы и, в частности, гонимой Украинской Православной Церкви».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва будет помнить папу Франциска, потому что он хорошо относился к России. Он также добавил, что лично поддерживал отношения с понтификом.