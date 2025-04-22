Патриарх Кирилл: Папа Франциск не разрешал окружению ссорить его с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что Папа Римский Франциск был человеком твердых взглядов и не разрешал окружению ссорить его с Русской православной церковью.

"Он был человеком достаточно твердых взглядов и убеждений, несмотря на то, что на него оказывалось очень большое давление, также в плане охлаждения отношений с Русской церковью. Он уже в ином мире, поэтому я могу смело, без испрашивания у него разрешения, его процитировать. Когда его очень сильно приперли, простите за грубое слово, он сказал только короткую фразу: "Не ссорьте меня с Кириллом", повернулся и ушел", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным и патриархом Сербским Порфирием.

Он отметил, что об отношении Папы Франциска к России и РПЦ сохраняются самые добрые воспоминания.

"Сейчас Господь призвал его в иной мир, но воспоминания о нем самые добрые в плане отношения к России и Русской церкви",- заключил предстоятель РПЦ.

Папа Римский Франциск, возглавлявший Римско-католическую церковь с 2013 года, умер 21 апреля на 89-м году жизни от инсульта, повлекшего кому и остановку сердца. Прощание с ним должно пройти в соборе Святого Петра. Папа Римский Франциск завещал похоронить себя в базилике Санта-Мария-Маджоре. Похороны состоятся 26 апреля. В Аргентине, на родине Франциска, в связи с его смертью был объявлен недельный траур.