В России откроют туристическую фирму «Талибан* Тур»

В России могут открыть туристическую фирму «Талибан* Тур». Как сообщает RT, соответствующую заявку на регистрацию товарного знака подал бизнесмен Анатолий Аронов.

По словам предпринимателя, после исключения «Талибана*» (запрещенная в России террористическая организация) из списка террористических организаций он решил закрепить за собой этот бренд. По задумке Аронова, фирма будет отправлять в Афганистан небольшие группы туристов, от трех до пяти человек, которые смогут познакомиться с афганской культурой.

Напомним, что 17 апреля Верховный суд РФ приостановил запрет деятельности афганского движения «Талибан*» на территории России — оно находилось в списке террористических организаций с 2003 года. С 2021 года талибы правят Афганистане — представители движения взяли территорию страны под контроль после того, как западная коалиция вывела оттуда свои войска.

* запрещенная в России террористическая организация