Журова высказалась о смерти папы римского Франциска
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с Рамблером прокомментировала смерть папы римского Франциска.
Говоря об уходе понтифика из жизни, она отметила, что Франциск пользовался в мире большим уважением.
Папа римский – это та фигура, которая оказывает воздействие на весь религиозный мир. И, насколько я знаю, в мире, особенно в латиноамериканских странах, Франциска очень почитали и уважали, ведь он был скромным и даже в чем-то аскетичным человеком… Конечно, 88 лет – это серьезный возраст, тем не менее смерть Франциска — это большая потеря для всего мира. При этом удивительно, что он умер на следующий день после Пасхи, которую в этом году католики и православные отмечали в один день.Светлана ЖуроваОлимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ
Вместе с тем Журова высказалась о возможностях Франциска повлиять на церковный конфликт на Украине, а также выступить в роли посредника между Москвой и Киевом. Она выразила мнение, что более активному участию понтифика в этих вопросах помешало его плохое состояние здоровья.
«Да, на Украине друг другу противостояли православные, но, полагаю, через западную систему папа римский мог бы воздействовать на соответствующий процесс. Скорее всего, к тому моменту он уже был сильно болен и не мог активно заниматься такими вопросами… Возможно, он мог бы и инициировать и определенные процессы между Россией и Украиной. Так, я знаю, что его посланник приезжал в Россию, но сам он этого сделать, конечно, уже не мог», - сказала она, выразив надежду, что в дальнейшем преемник папы римского Франциска сможет выступить в роли «духовного посредника» в вопросах урегулирования украинского кризиса.
Ранее сообщалось, что причиной смерти Папы Римского Франциска мог стать инсульт.