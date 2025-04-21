Журова высказалась о смерти папы римского Франциска

Папа римский – это та фигура, которая оказывает воздействие на весь религиозный мир. И, насколько я знаю, в мире, особенно в латиноамериканских странах, Франциска очень почитали и уважали, ведь он был скромным и даже в чем-то аскетичным человеком… Конечно, 88 лет – это серьезный возраст, тем не менее смерть Франциска — это большая потеря для всего мира. При этом удивительно, что он умер на следующий день после Пасхи, которую в этом году католики и православные отмечали в один день.

Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ