Украинский телеведущий Комаров снова «переобулся»

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров, обещавший производить свой контент полностью на украинском языке, снова начал использовать русский в своих роликах о путешествиях. Внимание на это обратил «Царьград».

Первый YouTube-канал Комарова был русскоязычным, он появился в 2010 году. Украиноязычная версия канала была создана в 2019-м, но долгое время там ничего не публиковалось.

Как отмечает «Царьград», в последние годы на русскоязычном канале выходили только «пропагандистские эпизоды». Однако с недавних пор он вновь начал снимать видео о путешествиях на русском языке.

По данным «Царьграда», из-за этого Комарова раскритиковали как россияне, так и украинцы. Российские пользователи заявили, что ему не удастся «отмыться» благодаря использованию русского языка.

«Думает, что это ему поможет? 21 век на дворе, и цифровой след не спрячешь. Интернет помнит всё. <…> Переобулся. Кто следующий? Зеленский?» - написали русскоязычные комментаторы.

Также внимание на новые видео Комарова обратили блогеры, близкие к ВСУ. Одного из них возмутило, что Комаров опубликовал один из своих роликов в день удара ВС РФ по месту проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Как отмечает «Царьград», на фоне критики Комаров закрыл доступ к своим видео.