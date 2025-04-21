«Орешник» и «Ответ всегда будет»: Коллекция футболок и бейсболок с цитатами Путина растет

Коллекция футболок и бейсболок с автографами президента РФ Владимира Путина, продаваемая в национальном центре «Россия», постоянно расширяется и уже пополнилась цитатами главы государства про «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, посетители магазина могут купить футболки с цитатами: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет» и «Надо обязательно смотреть в будущее».

При этом персонал магазина отмечает, что эти футболки пользуются особенным спросом среди покупателей. Также популярны и те, в которых упоминается Россия.

В частности, в коллекции присутствуют вещи с фразами: «Границы России нигде не заканчиваются», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами», а также «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица».

Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин заявил об успешном боевом испытании новейшего оружия.

Уже на следующее утро в соцсетях появился мем с Путиным в стиле афиши голливудского блокбастера «Крепкий орешек», где надпись заменили на «Крепкий орешник». Позднее футболки с ним появились на маркетплейсе Ozon, где их быстро раскупили и сняли с продажи.