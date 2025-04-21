Основатель фестиваля «Воздух Карелии» прокомментировал скандал на ток-шоу

Основатель рок-фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский назвал шуткой информацию о прекращении раздачи презервативов гостям мероприятия. Как сообщает «Подъем», он объяснил, что их и до этого там не раздавали.

Речь о презервативах зашла на ток-шоу «Токарь». Во время него продюсер фестиваля заявил, что в этом году «Воздух Карелии» отмечает 20-летие — теперь это семейное мероприятие, из-за чего средства контрацепции там раздавать не будут.

«Это в качестве шутки было: мне задали шуточный вопрос — я на него шуточно ответил. Но, честно говоря, это ерунда. Человек просто не понял, что это шутка», — прокомментировал Мазуровский эти слова.

Основатель фестиваля добавил, что на «Воздухе Карелии» не раздаются презервативы, подчеркнув, что это «глупость полная».

Напомним, что в этом году «Воздух Карелии» пройдет с 12 по 15 июня. Среди участников там заявлены как известные рок-группы, вроде «Алисы» и «Арии», так и современные исполнители, вроде «Три дня дождя» и Нейромонаха Феофана.