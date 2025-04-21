Умерла последняя представительница знаменитого купеческого рода Строгановых

Последняя представительница рода Строгановых Елена Андреевна Строганова, также известная как баронесса Элен де Людингаузен, скончалась на 83-м году жизни.

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Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

— Умерла Элен де Людингаузен-Строганова (Строганова Елена Андреевна) — последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых. Удивительно, впервые Элен Строганова побывала в России на Пасху. И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью, — рассказала Платонова.

По словам Платоновой, баронесса основала Международный фонд, направленный на восстановление Строгановского дворца и поддержку российских музеев. Первые поступления в фонд были обеспечены благодаря идее организации «строгановских туров» в Петербург. Елена Строганова неоднократно посещала места, связанные с историей рода, в Пермском крае — Ильинское, Усолье, Орел и Пыскор.

Как уточняется в Telegram-канале Пермского землячества, баронесса скончалась 20 апреля. Она была почетным членом землячества. В 2018 году на Первом канале вышел документальный фильм «Строгановы: Елена последняя».