В Казани отменили выступление Хакамады

В казанском ТЦ Korston отменили выступление экономиста Ирины Хакамады. Как сообщает «Бизнес Online», она должна была провести мастер-класс «Дао жизни: Три шага к успеху» вечером в воскресенье, 20 апреля, однако в здании объявили эвакуацию.

Об отмене мероприятия объявила сама Хакамада: она вышла в зал к посетителям и извинилась. Экономист объяснила, что ей не разрешили провести мастер-класс. Во время эвакуации бизнес-тренер вышла к посетителям на улицу: она поблагодарила казанцев за приезд и объяснила, что в ТЦ начнут пускать сразу, как только кинологи проверят здание.

Напомним, что накануне депутат госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев призвал отменить мастер-класс Хакамады. По его словам, к нему обратились родственники участников спецоперации, которые оказались недовольны выступлением представителя оппозиции в Казани. По его мнению, бизнес-тренера нужно признать иностранным агентом и привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.

Депутат направил обращение к прокурору Татарстана. В нем Шарафиев потребовал отменить мероприятие, а организаторов — предупредить о недопустимости предоставления площадки Хакамаде.