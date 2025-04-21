Фестиваль спорта и музыки пройдет в «Никола-Ленивце» с 6 по 8 июня

С 6 по 8 июня 2025 года арт-парк «Никола-Ленивец» вновь станет местом притяжения для всех, кто ищет вдохновения, энергии и незабываемых впечатлений. Т-Банк Sport-Marafon Fest — это не просто фестиваль, а уникальное сочетание музыки и спорта, где каждый найдет что-то по душе.

© Пресс-служба

Музыкальное сердце фестиваля​

© Пресс-служба

Три сцены — Main Stage, Night Stage и Rotonda Stage — станут ареной для выступлений топовых артистов. Среди них уже анонсированы Нейромонах Феофан и DRUMMATIX, обещающие подарить гостям незабываемые эмоции. Вечерние концерты, гитарные вечера у костра и танцы под звездами создадут атмосферу настоящего праздника.

Спортивные активности на любой вкус

© Пресс-служба

Бег, велозезды, ориентирование, йога, скалолазание, скандинавская ходьба — на фестивале каждый найдёт то, что по душе. В награду — новые эмоции, фотографии на память и, конечно же, уникальная медаль.

Арт-пространство и природа

© Пресс-служба

«Никола-Ленивец» — крупнейший арт-парк Европы, где более 100 уникальных арт-объектов гармонично сочетаются с природой национального парка «Угра». Прогулки по этим местам станут настоящим путешествием в мир искусства и вдохновения.​

Образовательные и релакс-зоны​

Для тех, кто хочет не только развлекаться, но и узнавать новое, предусмотрены лекции, мастер-классы и экскурсии по арт-парку. А зоны йоги, танцев и релаксации помогут восстановить силы и насладиться моментом.​

Для всей семьи​

© Пресс-служба

Фестиваль предлагает разнообразные активности для детей и подростков, включая детский лагерь с аниматорами, специальные забеги и мастер-классы. Это отличная возможность провести время всей семьей, наслаждаясь природой и свежим воздухом вдали от города .​

Билеты и участие​

Стоимость билета включает:​

Трехдневную музыкальную программу с участием топовых артистов​

Участие во всех спортивных стартах (при наличии медицинской справки и регистрации)​

Более 20 активностей, мастер-классов и лекций​

Стартовый пакет с подарками от партнеров​

Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля: sportmarafonfest.ru​.