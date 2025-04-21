Названо число россиян, которые стали мультимиллионерами на Пасху

20 апреля десять граждан РФ стали обладателями крупных денежных призов в размере 10 миллионов рублей в рамках одной из самых известных лотерей в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

Как отмечается, сумма общего выигрыша для всех участников розыгрыша достигла 225 млн рублей. В компании подчеркнули, что «счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже № 135».

Среди победителей — жители Мурманской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Тульской, Иркутской областей, Пермского края и других регионов. В публикации говорится, что некоторые из них купили билеты в интернете.

Ранее сообщалось, что житель Череповца приобрел по специальному предложению десять билетов одной лотереи, но в качестве бонуса ему вручили еще один билет другой лотереи — «Лавина призов». Он и принес ему выигрыш в размере 20 миллионов рублей.