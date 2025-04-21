Дети начали делить наследство Добровольской

Евгения Добровольская скончалась 10 января. Актрисе было 60 лет. Она больше года боролась с раком.

У звезды театра и кино осталось четверо детей: три взрослых сына и 15-летняя дочь. Добровольская понимала, что болезнь ее убивает, поэтому составила завещание. Актриса распределила свое имущество между сыновьями и дочкой. Но у 15-летней Насти возникли сложности. Пока девочке нет 18 лет, поэтому она признана в открытом наследственном деле "ограниченно дееспособной". Интересы Насти будет представлять ее отец кинооператор Дмитрий Мананников.