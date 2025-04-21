Глава МИД России стал героем нового аниме-сериала

Глава МИД России Сергей Лавров появился в одном из эпизодов нового аниме-сериала «Лазарь» японского режиссера и аниматора Синъитиро Ватанабэ. Внимание на это обратил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Премьера аниме-сериала «Лазарь» состоялась 5 апреля 2025 года. По его сюжету, у человечества появляется лекарство от всех болезней, но спустя три года его изобретатель объявляет, что все люди, принявшие препарат, умрут через тридцать дней. Власти экстренно собирают отряд спецагентов, которые должны найти изобретателя и получить антидот.

В одну из новых серий «Лазаря» была включена сцена с заседанием ООН, посвященным теме экологии. Среди участников заседания оказался мужчина, похожий на Лаврова. Он был одет в костюм темно-синего цвета и носил такие же очки, как и российский министр. На трибуне перед ним стояла табличка с надписью «Russia» (с англ. «Россия»).

В отличие от предыдущих научно-фантастических проектов Ватанабэ, события «Лазаря» разворачиваются не на далекой планете или в далеком будущем, а в нашем мире всего через 30 лет. В недавнем интервью The New York Times режиссер рассказал, что всё происходящее сегодня в реальном мире кажется ему «более драматичным и безумным, чем вымысел», и «Лазаря» вдохновили именно последние мировые события.