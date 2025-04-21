Артемий Лебедев разучился читать по-русски

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что разучился читать по-русски в интерфейсе телефона. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста предпринимателя Алексея Ситникова, доступном на YouTube.

Блогер назвал единственным плюсом своей жизни в США, то, что благодаря этому он хорошо знает английский язык. Лебедев подчеркнул, что считает этот язык главным для получения знаний.

«У меня даже в iPhone интерфейс английский. Когда я включаю русские буквы в меню, я вообще не понимаю, что это такое», — рассказал дизайнер.

Лебедев добавил, что испытывает такие же трудности с русским языком в интерфейсе автомобиля.

Артемий Лебедев назвал позор и проклятье России

Ранее популярная российская блогерша Надежда Стрелец призналась, что разучилась читать книги. Она также заявила, что во время учебы на филологическом факультете читала по 300-400 страниц в день.