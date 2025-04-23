Как защитить себя от мошенников при планировании отпуска

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT отметил, что с приближением отпускного сезона активизируются кибермошенники, которые предлагают поддельные туры и авиабилеты по подозрительно низким ценам, рассылки «горящих туров». И как следствие, теряют деньги, а также доступ к своим банковским счетам.

«Чтобы обезопасить себя при планировании отпуска, важно соблюдать базовые правила цифровой гигиены, в первую очередь использовать только про нные и официальные сайты для покупки билетов и туров. Избегайте переходов по рекламе в мессенджерах, социальных сетях и email-рассылках, особенно если предложение выглядит слишком заманчивым», — заявил депутат.

По словам Немкина, важно критически оценить цены: если стоимость тура или перелёта заметно ниже средней по рынку, это может быть сигналом опасности.

«Также обратите внимание на адрес сайта — убедитесь, что он начинается с «https://» и не содержит лишних символов, ошибок или подменённых доменов. Можно дополнительно проверить возраст домена через специальные сервисы — мошеннические сайты часто живут всего несколько дней», — предупредил депутат. Особое внимание стоит уделить способам оплаты. Надёжнее всего — банковские карты с функцией подтверждения операций. И никаких переводов на личные карты или счета, указанные на подозрительных сайтах, добавил Немкин.

«Наконец, осторожно относитесь к установке туристических приложений. Загружайте их только из официальных магазинов, предварительно изучив рейтинг, отзывы и информацию о разработчике. Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать встречи с мошенниками и сделать отпуск не только приятным, но и безопасным», — заключил депутат.

Ранее депутат Немкин заявил, что пожилые остаются одной из самых уязвимых групп для мошенников.