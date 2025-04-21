Российские учителя отказываются от участия в ГИА из-за низких выплат

Никита Бородкин

В ряде российских регионов учителя отказываются принимать участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА). Как сообщает «Известия», причиной стали слишком малые выплаты за работу на экзаменах.

Российские учителя отказываются от участия в ГИА из-за низких выплат
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Напомним, что досрочный этап ГИА для девятиклассников (ОГЭ) начинается 22 апреля. Досрочный период для единого госэкзамена (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников начался месяц назад — 21 марта. Основной период ОГЭ стартует 21 мая, ЕГЭ — 23 мая.

В социальных сетях учителя активно обсуждают слишком низкие выплаты за работу на ГИА. Согласно данным профсоюза «Учитель», меньше всех компенсация организаторам экзамена положена в Туве — 20 рублей в час или 120 рублей в день за шесть часов экзамена. Схожая ситуация в Алтайском крае — там за день выплачивают 125 рублей, но только тем, кто работает в аудитории во время экзамена. Остальные преподаватели получают по 65 рублей в день.

В Марий Эл учителям за работу в аудитории платят по 150 рублей, а за работу вне нее — 100 рублей. В Татарстане — примерно по 154 рубля, в Адыгее — 160 и 120 рублей соответственно. Чуть больше заплатят в Дагестане, Калмыкии, на Алтае, а также в Саратовской, Челябинской, Костромской, Тульской, Брянской, Амурской, Липецкой и Рязанской областях — от 200 до 300 рублей за день экзамена.

Зампред Общероссийского профсоюза образования (ОПРО) Михаил Авдеенко напомнил, что размеры доплат по участию педагогических работников в ЕГЭ и ОГЭ каждый субъект устанавливает отдельно в зависимости от своих возможностей. Никаких единых оплат на федеральном уровне нет. При этом само участие добровольное.

«Понятно, что трудно отказать, когда руководитель просит педагогического работника участвовать в этом мероприятии», — подчеркнул Авдеенко.

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова рассказала, что накануне экзаменов организация регулярно получают вопросы от учителей о том, как можно отказаться от работы на ГИА. Некоторые из них жалуются, что их включают в список без их ведома, фактически принуждая к участию в экзаменах.

Общество