Российские учителя отказываются от участия в ГИА из-за низких выплат

В ряде российских регионов учителя отказываются принимать участие в организации и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА). Как сообщает «Известия», причиной стали слишком малые выплаты за работу на экзаменах.

Напомним, что досрочный этап ГИА для девятиклассников (ОГЭ) начинается 22 апреля. Досрочный период для единого госэкзамена (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников начался месяц назад — 21 марта. Основной период ОГЭ стартует 21 мая, ЕГЭ — 23 мая.

В социальных сетях учителя активно обсуждают слишком низкие выплаты за работу на ГИА. Согласно данным профсоюза «Учитель», меньше всех компенсация организаторам экзамена положена в Туве — 20 рублей в час или 120 рублей в день за шесть часов экзамена. Схожая ситуация в Алтайском крае — там за день выплачивают 125 рублей, но только тем, кто работает в аудитории во время экзамена. Остальные преподаватели получают по 65 рублей в день.

В Марий Эл учителям за работу в аудитории платят по 150 рублей, а за работу вне нее — 100 рублей. В Татарстане — примерно по 154 рубля, в Адыгее — 160 и 120 рублей соответственно. Чуть больше заплатят в Дагестане, Калмыкии, на Алтае, а также в Саратовской, Челябинской, Костромской, Тульской, Брянской, Амурской, Липецкой и Рязанской областях — от 200 до 300 рублей за день экзамена.

Зампред Общероссийского профсоюза образования (ОПРО) Михаил Авдеенко напомнил, что размеры доплат по участию педагогических работников в ЕГЭ и ОГЭ каждый субъект устанавливает отдельно в зависимости от своих возможностей. Никаких единых оплат на федеральном уровне нет. При этом само участие добровольное.

«Понятно, что трудно отказать, когда руководитель просит педагогического работника участвовать в этом мероприятии», — подчеркнул Авдеенко.

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова рассказала, что накануне экзаменов организация регулярно получают вопросы от учителей о том, как можно отказаться от работы на ГИА. Некоторые из них жалуются, что их включают в список без их ведома, фактически принуждая к участию в экзаменах.