Google обвинили в раскрытие личных данных бойцов СВО

Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении данных участников специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом для разбирательства стали несколько роликов, которые опубликованы на площадке YouTube. В одном из них есть «сведения, раскрывающие имена, анкетные (персональные) данные личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, привлекаемого к проведению специальной операции». В другом ролике разглашались имена и анкетные данные погибших бойцов, а в третьем озвучивались способы сдачи в плен.

В феврале суд назначил американской компании штраф за отказ удалять видеоролики с запрещенной информацией. Его сумма составила 3,8 млн рублей.

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Напомним, что на середину февраля сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей — это число с 39 нулями. За каждый день неисполнения обязательств неисполнения на американскую компанию начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей.