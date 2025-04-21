Бывший заместитель министра здравоохранения России, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал популизмом разговоры о переходе России на четырехдневную рабочую неделю. Об этом эксперт рассказал агентству «Ура.ру».

Экс-чиновник указал, что сокращение рабочей недели привело бы к «удорожанию рабочей силы». В результате компаниям пришлось бы набирать дополнительных сотрудников, не снижая при этом зарплаты.

«Невозможно всерьез обсуждать одновременно дефицит кадров и четырехдневную неделю», - подчеркнул Сафонов.

Он отметил, что Минэкономразвития России, наоборот, предложило увеличить возможности сверхурочной работы. А в отношении идеи четырехдневной рабочей недели правительство не ведет никакой работы, заявил эксперт.

По его мнению, сокращение рабочей недели выгодно лишь странам с высокой безработицей. К примеру, в Испании за счет четырехдневной недели пытаются дать работу большему количеству людей. Для России такие программы сейчас неактуальны, уверен Сафонов.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее называл возможным переход России на четырехдневку. По его мнению, сокращение рабочей недели произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени. Медведев подчеркивал, что переход нельзя понимать «слишком буквально», и произойдет он «не сию секунду».

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Осенью 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил провести эксперимент с четырехдневкой. По его задумке, сократить рабочую неделю можно для двух категорий россиян - для одного из родителей в многодетной семье, а также для одиноких родителей. Уровень дохода должен быть сохранен, но при этом работодатель сможет по согласованию увеличивать рабочий день до девяти часов, отмечал Чернышов.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявляла, что переход на четырехдневную неделю вряд ли состоится в ближайшие семь лет.