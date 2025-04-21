21 апреля в России началась последняя полная рабочая неделя перед майскими праздниками. Как сообщает РИА Новости, в последующие две недели работать россияне будут лишь по три дня.

После пяти рабочих дней наступят два выходных, 26 и 27 апреля. После придется вернуться на работу, но ненадолго — четыре дня, с 1 по 4 мая, будут выходными благодаря Празднику Весны и Труда. Следующая рабочая неделя тоже будет трехдневной — с 8 по 11 мая начнутся вторые майские выходные, а 9 мая наступит 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что следующая трехдневная рабочая неделя будет уже в июне. Благодаря переносу выходного с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня, после Дня России жители страны будут отдыхать еще три дня.