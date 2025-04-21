Google получил штраф за публикацию данных о погибших на СВО россиянах

Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей, признав компанию виновной в нарушении российского законодательства об ограничении доступа к информации.

Как следует из решения суда, причиной стало разглашение личных сведений о российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

Роскомнадзор получил информацию о том, что данные, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил РФ, включая имена, анкетные данные и персональную информацию погибших, были признаны запрещенными к распространению на территории России. Эти сведения были обнаружены в одном из видеороликов, размещенных на платформе YouTube, передает ТАСС.