Бывший моряк ВМС США рассказал о встрече с НЛО в океане в 2023 году

Бывший моряк ВМС США Алехандро Уиггинс заявил о наблюдении неопознанных летающих объектов (НЛО) рядом с кораблем USS Jackson в феврале 2023 года. Об этом сообщает телеканал KLAS-TV. По словам Уиггинса, он находился на дежурстве как специалист по радарам, когда оборудование зафиксировало четыре аномальные отметки.

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Объекты не оставляли тепловых следов, что исключало наличие двигателей. Моряк вышел на палубу и увидел свет, который "выныривал из воды и поднимался в небо". Видеозапись инцидента была опубликована позже, что побудило Уиггинса рассказать о произошедшем.

"Это было нечто необъяснимое. Я никогда не видел ничего подобного за годы службы", — отметил бывший моряк.

14 апреля ЦРУ опубликовало отчет, в котором сказано, что более 20 советских солдат окаменели после встречи с пятью инопланетянами-гуманоидами. Ведомство ссылается на материал украинской газеты 1993 года. Также ранее сообщалось, что американская разведка якобы десятилетиями изучает внеземные объекты, отправляя на места их приземления военных. Так, они смогли завладеть девятью НЛО. Однако никакой официальной информации, подтверждающей эти слухи, нет. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".