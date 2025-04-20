Подписчики Дурова оценили его фотосессию в хлеву

Подписчики предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в социальной сети Instagram* стали активно обсуждать его праздничную фотосессию в честь Пасхи.

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На снимках Дуров с оголенным торсом сидит в хлеву, а рядом с ним два маленьких козленка. Подписчики предпринимателя написали, что его образ напоминает Иисуса Христа. Его пост за три часа набрал более 70 тысяч лайков и свыше трех тысяч комментариев.

Некоторые пользователи отметили, что подобные фотографии указывают на самовлюбленность бизнесмена, якобы потому, что тот устроил съемки в одиночку, показывая свое оголенное тело. Другие подписчики Дурова отметили, что подобное является крайне оригинальным и неожиданным поздравлением с Пасхой.

Комментаторы оставили множество сообщений, среди них:

«В душе гроза, на плече коза»; «Так еще никто с Пасхой не поздравлял»; «Кулич выпал изо рта, спасибо, Паш»; «Побойся бога, Господи»; «Иногда он выглядит, как вымышленный персонаж».

Еще в начале октября 2024 года Дуров поделился с подписчиками фотографией со своей старшей дочкой из личного архива. Предприниматель отметил, что девочка является «настоящим мозгом», который и стоит за созданием Telegram.

Среди прочего 1 апреля мессенджер Teза за полчаса распродал семь тысяч шуточных виртуальных подарков в виде кирпича, заработав от 58 до 95,9 миллиона рублей.

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