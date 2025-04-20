Симоньян рассказала о родне, которой во время геноцида перерезали горло за веру

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о трагической судьбе семьи во время геноцида армян. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналистка отметила, что её бабушка стала свидетельницей трагической гибели своих родителей. Они были убиты за христианскую веру.

«Моя бабушка пережила геноцид армян. Её родителям перерезали горло прямо на её глазах только за то, что они оставались верны своей религии», — уточнила Симоньян.

Главред RT заметила, что именно бабушка научила её молиться и сохранять веру даже в самых тяжёлых обстоятельствах.

Ранее Симоньян сообщила, что ее супруг Тигран Кеосаян реагирует на внешние действия. Она заметила, что муж сжимает пальцы, а также моргает, когда к нему обращаются.