Дачникам напомнили о грозящих в начале сезона штрафах

Дачникам в начале сезона следует навести порядок на земельных участках, напомнила член Ассоциации юристов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. Об этом пишет «Лента.ру».

По ее словам, прежде всего нужно убрать и утилизировать сухую траву и мусор, за скопление которого на участке предусмотрена административная ответственность. В противном случае, добавила она, собственника могут оштрафовать на 2-3 тысячи рублей.

Хозяин участка, граничащего с лесом, должен убрать сухую траву и ветки вдоль забора, на расстоянии 10 метров от своего участка.

В правилах пожарной безопасности предусмотрены также рекомендации относительно установки мангала, барбекю, гриля. Их следует располагать на расстоянии не ближе 5 метров от стены жилого дома или какой-то другой постройки, пояснила юрист.

За культивирование ряда красивых экзотических, а также привычных по названиям растений в России предусмотрена уголовная ответственность по статье 231, заметила Локтионова.