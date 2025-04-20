Вышедшие в метель на шашлык россияне попали на видео

Жители Новосибирска, несмотря на внезапную метель и сильный ветер, вышли на шашлыки. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

По данным местных властей, шквалистый ветер свалил 12 деревьев в городе и окрестностях и две остановки: на улице Бронной и на улице Тюленина.

Вместе с тем, непогода не остановила новосибирцев, пожелавших отметить Пасху на свежем воздухе.

На кадрах мужчины на фоне двухэтажных домов жарят шашлык на небольшом открытом мангале.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске, Карасуке, Доволенском, Краснозерском, Новосибирском, Сузунском районах установили особый противопожарный режим. Он продлится с 11 апреля по 12 мая 2025 года.