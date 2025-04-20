В сети опубликовали видео Пасхальных богослужений из разных городов России

В этом году Пасху в российских городах отмечают необычайно массово, сообщает издание «Блокнот», опубликовавшее кадры богослужений из разных храмов страны.

Журналисты издания отметили, что праздничные службы прошли во всех храмах Краснодара и во всех 38 церквях Сочи, включая католическую и две армянских (григорианских).

Особенной стала нынешняя Пасха для верующих Донецка, сообщило издание. Здесь в Пасхальную ночь в храме Козельщанской иконы Божией Матери пел единственный профессиональный мужской хор в городе.

Видеофрагменты Пасхальной службы из разных уголков России представил также Telegram-канал «Царьград ТВ».

«Посмотрите, сколько нас, посмотрите на лица русских людей, которые пришли поклониться Воскресению Господню! Нас не победить, пока живет вера в душах русских, пока молодежь идет в храмы в этот Светлый Праздник!» — говорится в посте.

Telegram-канал «Репортеры» выложил видео с праздничной службы в столичном Храме Иоанна Кронштадтского в Головине.

«Христос Воскресе», — обратился к прихожанам священнослужитель.

«Воистину воскресе!» — раздались возгласы верующих.

В одном из видео ТГ-канал показал атмосферу, которая царила этой ночью в московском храме.

«Здесь очень много людей, все ждут Крестного хода», — сообщила журналистка канала с места событий.

В свою очередь Тelegram-канал Readovka опубликовал съемку службы из Храма Христа Спасителя в Москве, куда по традиции прибыл президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

«Хотя попасть внутрь смогли не все, вокруг храма выстроились сотни людей — люди стремились приобщиться к великому таинству», — говорится в посте.