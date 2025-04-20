Умерла актриса Елизавета Зима

Заслуженная артистка России Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Смоленский государственный академический драмтеатр.

© Смоленский государственный академический драматический театр им. А. С. Грибоедова

В театре заявили, что уход актрисы из жизни стал огромной потерей. Она была легендой смоленской сцены.

«Елизавета Корнеевна оставила неизгладимый след в искусстве и жизни каждого, кто имел честь работать рядом с ней. Она запомнится своей талантливой игрой, прекрасным голосом и неповторимыми образами на сцене», — сказано в некрологе.

Елизавета Зима — уроженка Ленинграда, родилась 30 мая 1945 года. Окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Служила в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы, Советска. С 1991 года была артисткой Смоленского драматического театра им. А.С. Грибоедова.

Актриса известна по ролям в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Дачники», «Свадьба в Малиновке», «Сильва», «Собака на сене» и других.