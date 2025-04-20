Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой двух европейских лидеров

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой лидеров некоторых стран христианской традиции. Об этом сообщает Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.

Среди адресатов поздравлений от патриарха – «руководители стран христианской традиции». В том числе президент Республики Сербия Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В обращении к иностранным политикам патриарх отметил, что в эти дни Святая Церковь прославляет торжество жизни над смертью и призывает людей к делам любви и милосердия, исполнению евангельских заповедей и духовному преображению.

Патриарх Кирилл призвал молиться в Пасху о мире на исторической Руси

«Желаю Вам полноты душевных и телесных сил, помощи Воскресшего Господа и благословенных успехов в дальнейшем ответственном служении на высоком государственном посту», — сказано в послании предстоятеля РПЦ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи.