Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста РФ

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о присвоении своему мужу Тиграну Кеосаяну звания заслуженного артиста РФ.

В конце декабря прошлого года Кеосаян пережил клиническую смерть. С тех пор он находится в коме.

В январе президент Владимир Путин присвоил режиссеру почетное звание заслуженного артиста РФ.

В программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян отметила, что президент - "поразительно эмпатичный и чувствующий, сочувствующий человек".

Когда Кеосаяну присвоили это звание, главред RT поехала к нему, все рассказала, передала, что сказал президент.