Симоньян прокомментировала присвоение Кеосаяну звания заслуженного артиста РФ
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о присвоении своему мужу Тиграну Кеосаяну звания заслуженного артиста РФ.
В конце декабря прошлого года Кеосаян пережил клиническую смерть. С тех пор он находится в коме.
В январе президент Владимир Путин присвоил режиссеру почетное звание заслуженного артиста РФ.
В программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" Симоньян отметила, что президент - "поразительно эмпатичный и чувствующий, сочувствующий человек".
Когда Кеосаяну присвоили это звание, главред RT поехала к нему, все рассказала, передала, что сказал президент.
"И я думаю, он слышит, я думаю, это его поддерживает, я уверена в этом", - призналась Симоньян.