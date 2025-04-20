Гигантский кулич испекли в Крыму

Крымские пекари сделали гигантский кулич. Об этом РИА Новости сообщил директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко.

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Специалисты приготовили выпечку размером около 2,5 метра в окружности и 70 килограммов весом. Изделие украсили пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова.

«Наши пекари испекли оригинальный гигантский кулич, который мы назвали "Крым в миниатюре"», — рассказал Жиленко.

Директор также подчеркнул, что испробовать кулич могут все посетители парка.

Ранее в апреле в России начали продавать пасхальные куличи почти за три миллиона рублей. Компания, которая специализируется на производстве электроники из дорогих материалов, представила покупателям коллекцию под названием «Религия».