Депутат рассказал, как россияне будут отдыхать в майские праздники

Россияне будут отдыхать в майские праздники с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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— В соответствии с производственным календарем, в мае будут два раза продолжительные выходные: 1, 2, 3, 4 мая, 8, 9, 10 и 11 мая, — сказал Нилов.

По его словам, такие длительные выходные стали возможны благодаря переносу праздничных дней. Он пояснил, что 4 января, являющийся праздничным днем по Трудовому кодексу, в прошлом году совпал с субботой, и правительство приняло решение перенести этот выходной на 2 мая.

Кроме того, в беседе с РИА Новости Нилов отметил, что 23 февраля в 2025 году пришлось на воскресенье, поэтому выходной день был перенесен на 8 мая.

Тем, кому предстоит работать в майские праздники, полагается двойная оплата, сообщила сенатор Ольга Епифанова. Она уточнила, что если сотрудник переработал норму, ему обязаны оплатить часы сверх оклада по двойной ставке.