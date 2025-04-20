Ни одна женщина в РФ не была осуждена за живодерство в 2024 году

В РФ за год осудили за живодерство свыше 200 мужчин. Об этом пишет РИА Новости.

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Ни одна женщина в 2024 году за жестокое обращение с животными осуждена не была.

Большая часть осужденных получили штрафы и другие виды административных наказаний. В колонии были направлены 14 осужденных, 21 человек получил условный срок. Большинство осужденных были приговорены к 1-2 годам лишения свободы. 53 человека были обязаны уплатить штрафы — их общая сумма составила около 1,5 млн рублей, иными словами, средний размер штрафа составил 30 тыс. рублей.

До этого в США организатор собачьих боев получил 475 лет тюрьмы за жестокость к животным.

Во время проверки полицейские обнаружили на заднем дворе участка Баррелла 107 собак: большинство из них были были закованы в тяжелые цепи. У них не было доступа к воде и корму, многие животные явно имели недостаточный вес.

Ветеринар, осмотревший собак, подтвердил, что у них есть шрамы после боев. У некоторых питомцев были удалены зубы.

У живодера забрали собак и передали их в приют, многие из них обрели новый дом.