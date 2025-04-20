Симоньян собралась на СВО из-за клинической смерти Кеосаяна

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что после клинической смерти ее супруга Тиграна Кеосаяна подумывала уехать в зону специальной военной операции.

Об этом она рассказала в эфире программы «Судьба человека».

«Я решила, что если эта кома и такая тяжелая ситуация… я уеду на СВО, потому что я не могу больше жить <...> Мне-то будет легче, меня грохнут на второй день», — сообщила Маргарита Симоньян в ходе программы, трансляция которой велась на телеканале «Россия 1». Симоньян отметила, что в момент ухудшения состояния здоровья Кеосаяна не находилась рядом и винила себя в случившемся. По ее словам, она была готова оставить детей на попечение сестер. Однако позднее она отказалась от этой идеи ради своих детей: «Я поняла, не смогу так жестоко поступить с ними. Стала искать другие пути», — сказала Симоньян.

Она добавила, что обсуждает происходящее с матерью Кеосаяна, они вместе ждут исхода лечения.

«Не рви мне душу. Я и так на послем издыхании. Не могу смотреть фотографии, не могу зайти в его кабинет в нашем доме. Мне кажется, у меня разорвется сердце», — сообщила главред RT.

Весь месяц она жила в больнице рядом с мужем, молилась за него, но впоследствии решила вернуться домой, к детям, потому что им тяжело и без отца, и без матери. Симоньян отметила, что в больнице ей было легче, а в настоящее время ей приходится делать вид перед детьми, что она живая.

«Дети спрашивают — когда все станет, как раньше», — поделилась журналистка.

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По ее словам, до декабря их семья была безоблачно счастлива, в доме никогда не было громких ссор. Кеосаян часто говорил ей комплименты и уговаривал венчаться, считая это обещанием Господу. Она заботилась о его здоровье: заставляла больше ходить, купила ему шагомер, уговаривала бросить курить. Несмотря на три перенесенных до брака инфаркта и неутешительные прогнозы врачей, которые отмеряли ему всего три года жизни, супруг смог прожить гораздо дольше и при этом вел активную жизнь.