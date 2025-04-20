Дуров поздравил пользователей с Пасхой, выложив фото с голым торсом в хлеву
Основатель Telegram Павел Дуров поздравил пользователей с Пасхой, опубликовав в мессенджере необычное фото с голым торсом.
На снимке Дуров решил обыграть христианскую тематику. Он сидит в хлеву, спиной к яслям, и гладит ягнят. Его ноги укрыты белой тканью, а торс оголен.
© Соцсети Дурова
«Счастливой Пасхи — дня Свободы и Возрождения!» — подписал фото Дуров по-английски.
Ранее Дуров опубликовал в своем профиле загадочную фотографию низкого качества с салфетницей и ручками.