Патриарх Кирилл поблагодарил Путина за поддержку служения РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента РФ Владимира Путина с главным христианским праздником - Пасхой, поблагодарив его за поддержку служения Русской православной церкви (РПЦ).

"Хотел бы выразить вам признательность за поддержку служения Русской православной церкви и активное содействие трудам, направленным на укрепление духовно-нравственных основ жизни нашего народа", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх выразил надежду на то, что развитие церковно-государственного сотрудничества будет и дальше способствовать успешному осуществлению многих социально значимых проектов патриотической и просветительской направленности. Он пожелал президенту доброго здоровья, мира душевного и "щедрой помощи от воскресшего Господа в высоком и ответственном служении на пользу России и ее народа".

В поздравлении премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предстоятель РПЦ также отметил его личный вклад в развитие плодотворного церковно-государственного сотрудничества, направленного на утверждение традиционных нравственных ценностей в жизни общества. Он пожелал главе кабмина крепкого здоровья, а также "благодатной помощи Божией в дальнейших трудах на пользу Отечества".

Православные верующие во всем мире в 2025 году отмечают Пасху, главный христианский праздник, 20 апреля.