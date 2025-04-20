Путин подарил патриарху Кириллу пасхальное яйцо ручной работы

Президент РФ Владимир Путин на Пасху преподнес Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо ручной работы с изображением Владимирской иконы Божией Матери.

По традиции глава государства, который ночью приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя, обменялся с предстоятелем Русской православной церкви пасхальными подарками.

Преподнесенное Путиным пасхальное яйцо "Патриаршее" авторской работы, оно выполнено из фарфора и расписано вручную масляными красками.

Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) - главное событие года для православных христиан. В 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. В храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье совершил пасхальную заутреню и Божественную литургию. Праздничное богослужение посетил президент РФ Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.