Путин отметил вклад патриарха Кирилла в сотрудничество РПЦ и государства

Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Пасхи.

"Пасхальные торжества озаряют нашу жизнь радостью и любовью, пробуждают самые искренние чувства, вдохновляют на добрые дела и поступки. Важно, что под Вашим предстоятельством Русская православная церковь продолжает многовековые традиции ответственного служения, помогает людям обрести веру, укрепляет их на жизненном пути, деятельно участвует в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин особо отметил созидательный вклад патриарха "в развитие плодотворного соработничества государства и Русской православной церкви, в поддержку защитников Отечества и их близких".

Православные христиане отмечают в 2025 году Воскресение Христово 20 апреля. Путин по традиции посетил ночью пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.