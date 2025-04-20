Священник рассказал, почему не стоит посещать кладбище на Пасху

Настоятель храма Воскресения Христова села Воскресенка, священник Максим Портнов, пояснил почему на Пасху и в течение Светлой седмицы, то есть, неделю после праздника, не принято посещать кладбище.

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По словам священнослужителя, традиция ходить на кладбище на Пасху сложилась в советский период, когда храмы были закрыты. Он отметил, что тогда кладбище стало единственным местом, где православные могли безопасно собраться и поздравить друг друга с праздником. Священник подчеркнул, что эта вынужденная мера превратилась в неправильную традицию.

— У нас существует такой праздник, который называется Радоница, то есть усопшие радуются, что наконец-то к ним можно прийти. Этот праздник отмечается через 9 дней после Пасхи. А на саму Пасху и Светлую Седмицу не стоит посещать кладбище, — цитирует Портнова Aif.ru.

Ранее стало известно, что делегация Фонда Андрея Первозванного, получившая частицу Благодатного огня, доставила его в храм Христа Спасителя. В 2025 году Пасха отмечается в воскресенье, 20 апреля, и эта дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства.