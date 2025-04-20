Россиянам напомнили о правилах приготовления шашлыков на даче

В МЧС России обратились к россиянам, рассказав, где на даче можно жарить шашлыки. Как сообщили в ведомстве, для приготовления еды на открытом огне должно быть специально отведенное и оборудованное для этого место, передает ТАСС.

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Там пояснили, что готовить шашлыки на мангале можно, но необходимо соблюсти несколько условий — он должен располагаться не ближе пяти метров от построек, а в радиусе двух метров от него не должно быть мусора и сухостоя.

«При этом лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны», — подчеркнули в МЧС.

Там напомнили, что если в регионе действует особый противопожарный режим, то разводить открытый огонь запрещено, как и готовить шашлыки на мангалах.

Ранее россиян предупредили об опасности хранения готового шашлыка. По словам эксперта Андрея Дорохова, хранить это блюдо в готовом виде можно не более трех часов.