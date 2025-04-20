Донорами крови в 2025 году в России стали более 670 тысяч человек

Донорами крови и ее компонентов в текущем году стали свыше 670 тысяч человек в России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФМБА.

"За три месяца 2025 года донорами крови и ее компонентов стали более 670 тысяч человек, что на 3,3% выше аналогичного периода прошлого года", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в результате было совершено свыше 800 тысяч донаций крови, а также ее компонентов. Кроме того, в результате донорства было заготовлено более 600 тысяч литров крови. В ФМБА отметили, что среди регионов-лидеров по привлечению доноров и объемам заготовки крови являются Москва и область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Кроме того, в число лидеров вошли Свердловская область, Республики Татарстан и Башкортостан. Как рассказал заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков в беседе с "Газетой.Ru", в России с каждым годом донорство становится все популярнее. Собеседник издания также напомнил, какие бонусы полагаются работнику, который сдает кровь и ее компоненты.