Названы города, где живет самая счастливая молодежь

В Воронеже, Краснодаре и Омске живет самая счастливя молодежь в России. А в целом больше половины современной молодежи младше 35 лет, 55%, связывают свое будущее с положительными ассоциациями. Год назад их было 47%.

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Это выяснили в ходе исследования специалисты Страхового Дома ВСК (есть в "РГ").

В основном молодежь связывает свое будущее с такими факторами, как спокойствие и мир (9%), счастье и радость (9%), достижение целей (9%), процветание (4%), беззаботность (4%). При этом девушки настроены к своему будущему оптимистичнее парней (65% против 42,5%).

В топ-5 российских регионов с самой "счастливой" молодежью, согласно вошли Воронеж (95% позитивно настроенной молодежи), Краснодар (86%), Омск (75%), Москва (63%), Казань (62%).

А больше всего скептиков среди молодежи проживает в Санкт-Петербурге (37% смотрят в будущее с позитивом), Уфе (30%) и Новосибирске (25%).

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, причины, по которым уровень счастья у молодых людей в Воронеже выше, чем в Санкт-Петербурге, могут быть следующие. Во-первых, Санкт-Петербург это город, где много учебных учреждений, в которых учится молодежь из северо-западных регионов, и отрыв от семьи, необходимость работать для оплаты учебы и жилья, безусловно, заставляет смотреть на жизнь более прозаично. Как показывают социологические исследования, для молодых людей нормальные семейные отношения в 95% случаев являются составным элементом понятия счастья. А Воронеж (с самыми высокими показателями счастья), по сути, относительно небольшой город и в нем учатся местные ребята. Темп жизни более спокойный по отношению к северной столице.

"Кроме того, большие города это города с высоким темпом жизни и высокой конкуренцией. Чтобы быть успешным надо прилагать больше усилий и бороться за место под солнцем. На настроения могут оказывать влияние и климат, перспективы занятости, доходы. Например, Краснодар можно охарактеризовать, как солнечное, теплое место и при этом имеющий хорошие перспективы развития с развитой образовательной средой", - добавил Сафонов.